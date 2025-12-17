Αγρίνιο: Eκτός κινδύνου o 9χρονος που κατανάλωσε ψυχοφάρμακα- Συνελήφθη η μητέρα του συμμαθητή που του τα έδωσε

Ένα 9χρονο παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αγρινίου, έπειτα από περιστατικό μέσα σε σχολείο της πόλης, όπου συνομήλικός του τού χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, όταν δύο μαθητές αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε ένα επικίνδυνο διαδικτυακό challenge, το οποίο προέβλεπε την κατάποση φαρμάκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο ένας μαθητής έδωσε στον φίλο του ψυχοφάρμακο, με αποτέλεσμα το παιδί να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία.

Οι δάσκαλοι και οι υπεύθυνοι του σχολείου αντέδρασαν άμεσα, ειδοποιώντας τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Ο 9χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.