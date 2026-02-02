Παύλος Μαρινάκης για Χρ. Αλεξοπούλου: «Απευθυνόταν στην αντιπολίτευση, όχι στους πολίτες»

Τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Talk» στο MEGA News, είπε ότι «το τζάμπα πέθανε, δεν υπάρχει» όταν ρωτήθηκε για το πώς μπορούν να ζήσουν οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται με 800 ευρώ τον μήνα με επιστροφή δύο ενοικίων από το Κράτος, σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η κα Αλεξοπούλου προφανώς δεν απευθυνόταν στους πολίτες, σε έναν λαό που υπέστη τόσες δοκιμασίες. Αυτό που ήθελε να πει, είναι ότι η λογική του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80, η οποία συνεχίστηκε και από τον κ. Τσίπρα, του ταξίματος, έχει περάσει στο παρελθόν» είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε:

«Απευθυνόταν κυρίως στα κόμματα της Αντιπολίτευσης που ζητούν να δοθούν περισσότερα και δεν λένε πού θα βρουν τα χρήματα. Η δήλωσή της παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε και όπως θα έπρεπε».