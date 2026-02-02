Ο Βαγγέλης Καραχάλιος φέρνει στη Λογοδοσία την καθαριότητα της Πάτρας

"Τα σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και υποβαθμίζουν την εικόνα της Πάτρας", φέρνει στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, την ερχόμενη Τετάρτη, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βαγγέλης Καραχάλιος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της παράταξης "με την ερώτησή του, ο κ. Καραχάλιος καλεί τη Δημοτική Αρχή να δώσει σαφείς απαντήσεις για την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στις γειτονιές, στο κέντρο της πόλης και στους δημόσιους χώρους, ζητώντας συγκεκριμένο σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και στοιχεία για τις πραγματικές δυνατότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τη διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων και την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης, η οποία –παρά τις εξαγγελίες– δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης Καραχάλιου προς τη Δημοτική Αρχή έχει ως εξής:

«Η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της καθαριότητας στον Δήμο Πατρέων παρουσιάζει σοβαρή, παρατεταμένη και γενικευμένη επιδείνωση, η οποία αφορά το σύνολο της πόλης και δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιοχές ή περιστασιακά φαινόμενα.

Σε πολλές συνοικίες, αλλά και στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Πάτρας, παρατηρούνται συστηματικά προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων, με πράσινους κάδους να παραμένουν υπερφορτωμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να υπερχειλίζουν, μετατρέποντας την περιοχή γύρω από αυτούς σε εστίες υποβάθμισης.

Παράλληλα, καταγράφεται συστηματική εναπόθεση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στους μπλε κάδους, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ενώ ο καθαρισμός των κάδων και του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή είναι συχνά ελλιπής. Περαιτέρω προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, παρά το ότι από τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος Πατρέων έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, δεν έχει παρατηρηθεί καμία ουσιαστική βελτίωση στην καθαριότητα, ούτε στο κέντρο ούτε στις συνοικίες της πόλης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα του δημόσιου χώρου. Προβλήματα καθαριότητας εντοπίζονται σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, ενώ απορρίμματα, ογκώδη αντικείμενα και συσσωρευμένα υλικά παραμένουν για ημέρες σε δρόμους και πεζοδρόμια, υποβαθμίζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και τη συνολική εικόνα της πόλης. Η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων, ειδικότερα, εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες, καθώς αυτά στοιβάζονται σε δημόσιους χώρους χωρίς έγκαιρη απομάκρυνση.

Η συνολική αυτή κατάσταση οδηγεί σε περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και τη γενικότερη αισθητική της Πάτρας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

1. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Πατρέων για την αποκατάσταση της καθαριότητας σε όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων, και ποιο είναι το σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

2. Ποια είναι η σημερινή πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας (σε ανθρώπινο δυναμικό, στόλο οχημάτων και εξοπλισμό) και κατά πόσο αυτή επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών αντικειμένων σε όλη την έκταση του Δήμου;

3. Πώς αξιολογείται από τη Δημοτική Αρχή η αποτελεσματικότητα της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους μετά την ανάληψη της σχετικής ευθύνης από τον Δήμο και ποια διορθωτικά μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ανακύκλωσης;

4. Ποια είναι τα επίσημα ποσοστά ανακύκλωσης στον Δήμο Πατρέων σήμερα και σε ποιο βαθμό έχουν αυξηθεί ή όχι κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, βάσει συγκεκριμένων και συγκρίσιμων στοιχείων;

5. Ποια πολιτική ακολουθεί ο Δήμος Πατρέων για τη διαφανή, τακτική και δημόσια ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα καθαριότητας και ανακύκλωσης και πώς διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή τους;

Δεδομένου ότι η καθαριότητα και η ανακύκλωση αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, ζητείται σαφής, τεκμηριωμένη και δεσμευτική ενημέρωση για τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε η πόλη της Πάτρας να αποκτήσει μια καθαρή, υγιή και λειτουργική καθημερινότητα προς όφελος όλων των κατοίκων της»".