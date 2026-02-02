Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες βαριάς συντήρησης στον Βόρειο Κλάδο των σηράγγων Πλατάνου

Στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών καμερών με νέες ψηφιακές εντός του βορείου κλάδου των σηράγγων Τ15 (Πλάτανος), από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, απαιτείται ο αποκλεισμός του κλάδου προς Πάτρα και η εκτροπή της κυκλοφορίας στην παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων, που βρίσκεται βορείως αυτών, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα. Η κυκλοφορία προς Αθήνα δεν επηρεάζεται.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.