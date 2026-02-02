Πανεπιστήμιο Πατρών: Με επιτυχία ο Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα, με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και πολιτών πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, το περασμένο Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της παιδείας, της πνευματικής καλλιέργειας και της ακαδημαϊκής του προσφοράς στην κοινωνία.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής κ. Χρήστος Ι. Μπούρας, καθώς και ο Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Παιδείας, της ακαδημαϊκής αριστείας και της κοινωνικής αποστολής του δημόσιου πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Κοσμήτορες των Σχολών και Πρόεδροι των Τμημάτων, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος, καθώς και εκπρόσωποι των αρχών και φορέων της πόλης. Ιδιαίτερα δυναμική υπήρξε η παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησε και πλήθος κόσμου, αναδεικνύοντας τη διαρκή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών για ουσιαστική διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, είτε μέσω της φυσικής παρουσίας είτε μέσω της διαδικτυακής παρακολούθησης της Τελετής.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το ιδιαίτερα επίκαιρο και γόνιμο θέμα: «Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στις αρχές του 21ου αιώνα: μεταρρυθμίσεις που έγιναν και δεν έγιναν», προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ουσιαστικό προβληματισμό.

Στο πλαίσιο της τελετής, το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και, για 1η φορά τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025. Η απονομή αυτή αναδεικνύει έμπρακτα ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επιτελεί συλλογικό έργο, το οποίο οικοδομείται καθημερινά από το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο συμβάλει καθοριστικά στη διδασκαλία, την έρευνα, τη διοικητική λειτουργία και τη συνολική ανάπτυξη του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην απονομή μεγάλου αριθμού αριστείων, βραβείων και υποτροφιών, οι οποίες συνοδεύθηκαν από την καταβολή χρηματικών ποσών, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών στην προαγωγή της αριστείας και στην έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων. Απονεμήθηκαν τιμητικές και οικονομικές διακρίσεις σε αριστεύσαντες και αριστεύσασες αποφοίτους για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025, καθώς και υποτροφίες και βραβεία που θεσμοθετούνται χάρη στη συμβολή δωρητών και φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Υποτροφίες «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ», οι υποτροφίες εις μνήμην «Α. Χ. Παγιατάκη» (δωρητής Στάμος Κατωτάκης), οι Υποτροφίες «Ευαγγέλου» και «Κεβρεκίδη», το Βραβείο εις μνήμην «Θεόδωρου Δούτσου», τα Βραβεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το Βραβείο εις μνήμην «Παύλου Κορδοπάτη», το Βραβείο εις μνήμην «Γεωργίου Λευθεριώτη» και το Βραβείο «Ανδρέα Φιλίππου».

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2025 καθώς και του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2025.

-Το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2025 απονεμήθηκε στην Παπαχρυσόστομου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και στον Χατζησταμούλου Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της διεθνούς απήχησης του ερευνητικού τους έργου.

-Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2025 απονεμήθηκε στον Γεωργίου Δημήτριο, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, για την προσφορά του στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζει δημοσίως τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς και δωρητές, οι οποίοι με τη στήριξή τους καθιστούν δυνατή την απονομή του μεγάλου αριθμού αριστείων και υποτροφιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής προόδου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών ως φορέα γνώσης, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/eortasmos-ton-trion-ierarchon-kai-tis-imeras-ton-grammaton-31-1-2026/

*Να προσθέσουμε πως την Κυριακή 1-2-2026 το πρωί στη Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και μίλησε για τους Τρεις Ιεράρχες καθώς και για την προσφορά του Πανεπιστημίου Πατρών που ιδρύθηκε το 1964, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που συγκαταλέγεται στα καλύτερα παγκοσμίως, ενώ τέλεσε και επιμνημόσυνη δέηση για τους πανεπιστημιακούς, διοικητικούς, κ.α. που υπηρέτησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχουν φύγει από τη ζωή.