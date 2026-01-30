Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Γυμνασίου Σαραβαλίου την Ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Την συμβολική ημέρα των Τριών Ιεραρχών, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, επέλεξε το Γυμνάσιο Σαραβαλίου να κόψει τις Πρωτοχρονιάτικες Πίτες των μαθητών/τριών του και των εκπαιδευτικών του, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που τιμούν την μνήμη των Μεγάλων Διδασκάλων – Προστατών της Παιδείας, μαζί με πρωινό Εκκλησιασμό.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Σαραβαλίου, κ. Γιωτόπουλος Γεώργιος, κάλεσε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κ. κ. Χρυσόστομο, να ευλογήσει τις Πίτες και να μιλήσει στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου για την σπουδαία προσφορά των Μεγάλων Τριών Ιεραρχών στα γράμματα και στη διάπλαση της ψυχής και της διάνοιας.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ανταποκρίθηκε στο αίτημά του με προθυμία και χαρά και έτσι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα του Γυμνασίου Σαραβαλίου Πατρών είχε την μεγάλη τιμή και την σπάνια τύχη να τον υποδεχτεί, να ευλογηθεί από αυτόν και να ωφεληθεί από τα πολύτιμα λόγια του.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κ. κ. Χρυσόστομος, αφού ευλόγησε τις Πρωτοχρονιάτικες Πίτες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών, ευχόμενος καλή δύναμη, φωτισμό και πρόοδο, απευθύνθηκε στα παιδιά με ιδιαίτερη χαρά, στοργή και αγάπη - καθώς και ο ίδιος, πριν αξιωθεί την μεγάλη τιμή του Ιερού Σχήματος είχε διατελέσει δάσκαλος - και τους μίλησε για τη ζωή και το έργο των Τριών Μεγάλων Δασκάλων της Χριστιανοσύνης, οι οποίοι αγωνίστηκαν θερμά για την ενότητα της Εκκλησίας, πολέμησαν σκληρά το ψεύδος των Αιρέσεων, αγωνιζόμενοι υπέρ της Θείας Αλήθειας, και πίστεψαν πολύ στην αξία του ανθρώπου, ως ένθεης οντότητας, καθώς και στην αξία του περιβάλλοντος που του δόθηκε Άνωθεν ως «σπίτι». Αγάπησαν, επίσης, ιδιαίτερα τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, στην οποία απέδωσαν μεγάλη αξία για να διαδώσει την πίστη στον Αληθινό Θεό.

Σχετικά με αυτό το θέμα χαρακτηριστικά ανέφερε και τη φράση του Μεγάλου Βασιλείου: «Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφέλοιντο λόγων». Στο τέλος της ομιλίας του κάλεσε τους/τις μαθητές/τριες να πιστεύουν στην αξία της επιλογής των καλών πραγμάτων στη ζωή και της συνεργασίας – αξίες για τις οποίες υπερθεμάτισαν και υπηρέτησαν οι Τρεις Μεγάλοι Ιεράρχες. Οι μαθητές/τριες του σχολείου ενθουσιάστηκαν με τα σοφά του λόγια και του ευχήθηκαν, επί τη ευκαιρία, και για τα ονομαστήριά του στις 27 Ιανουαρίου.

Στην εκδήλωση, εκτός του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών, κ. κ. Χρυσοστόμου, παρευρέθηκε και ο αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, π. Σεραφείμ, και, φυσικά, ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Γιωτόπουλος Γεώργιος, η Υποδιευθύντρια, κ. Δημητρακοπούλου Αθανασία, καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες του σχολείου. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα που άφησε πίσω της χαρά! (Συντάκτης του άρθρου: Γκενεράλη Αγγελική, φιλόλογος του Γυμνασίου Σαραβαλίου).