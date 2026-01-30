Τροχαίο στη Ρουμανία: Πήρε εξιτήριο ο 28χρονος -Συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 20χρονος, «έχει μετατραυματική αμνησία»

Εξιτήριο πήρε ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία και διακομίστηκε χθες στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή του είναι καλύτερη και μπορεί να λάβει εξιτήριο.

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Α’ Χειρουργική Κλινική ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος, ένας εκ των επιβατών του μοιραίου βαν όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν, νοσηλεύεται στην Α’ Χειρουργική Κλινική του «Παπαγεωργίου».

Όπως αναφέρει το thestival, ο χειρουργός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, διευθυντής του ΕΣΥ, Κώστας Φουρτούνης, είπε ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με κακώσεις εγκεφάλου. Ο νεαρός φέρει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας και, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Φουρτούνη, δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ωστόσο, όπως τόνισε, απαιτείται παρακολούθηση σε περίπτωση αλλαγής κλινικής εικόνας. «Οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές και όλες οι ενδείξεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία είναι σε θετική κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Φουρτούνης.

Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση των τραυματιών, ο γιατρός του νοσοκομείου σημείωσε ότι ο 20χρονος έχει κενά μνήμης. «Έχει μετατραυματική αμνησία, δεν έχει ενσυναίσθηση του γεγονότος», ανέφερε ο κ. Φουρτούνης.