Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε δύο πεζούς στην οδό Ευβοίας

Άμεση κινητοποίηση της Τροχαίας
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Ευβοίας, όταν δίκυκλο όχημα παρέσυρε δύο πεζούς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πεζοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.
Το συμβάν προκάλεσε πρόσκαιρη αναστάτωση στην περιοχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr