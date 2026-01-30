Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε δύο πεζούς στην οδό Ευβοίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Ευβοίας, όταν δίκυκλο όχημα παρέσυρε δύο πεζούς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πεζοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Το συμβάν προκάλεσε πρόσκαιρη αναστάτωση στην περιοχή.