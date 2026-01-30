Back to Top
Αμαλιάδα: Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος για πώληση καπνικών προϊόντων σε ανήλικους

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην Αμαλιάδα συνελήφθη άνδρας για πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα μίνι μάρκετ, ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε πωλήσει καπνικά προϊόντα σε δυο ανήλικους ηλικίας 16 και 13 ετών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αμαλιάδα Αλκοόλ Καπνός Αστυνομία

