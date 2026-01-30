Πατρινό Καρναβάλι και προσφορά- Καρναβαλική Αιμοδοσία σήμερα στην Αγορά Αργύρη- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Το Πατρινό Καρναβάλι είναι πηγή ζωής και ως τέτοια δεν θα μπορούσε να λείπει από την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η οργανωτική ομάδα του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού (Πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες) διοργανώνουν σήμερα καρναβαλική αιμοδοσία με τίτλο «Μία Σταγόνα Ελπίδας».

Η αιμοδοσία που θα συνεχιστεί και το απόγευμα, πραγματοποιείται στην Αγορά Αργύρη και η ανταπόκριση κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Ώρες διεξαγωγής: 10:00–13:00 & 17:00–19:30

Επιστημονικά υπεύθυνοι:

Αιμοδοσία 365



Κέντρο Αίματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Με την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα Ζωής».

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ο Κρυμμένος Θησαυρός του Πατρινού Καρναβαλιού δίνουν ραντεβού ζωής.