Πατρινό Καρναβάλι και προσφορά- Καρναβαλική Αιμοδοσία σήμερα στην Αγορά Αργύρη- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται και το απόγευμα
Το Πατρινό Καρναβάλι είναι πηγή ζωής και ως τέτοια δεν θα μπορούσε να λείπει από την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο.
Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η οργανωτική ομάδα του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού (Πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες) διοργανώνουν σήμερα καρναβαλική αιμοδοσία με τίτλο «Μία Σταγόνα Ελπίδας».
Η αιμοδοσία που θα συνεχιστεί και το απόγευμα, πραγματοποιείται στην Αγορά Αργύρη και η ανταπόκριση κρίνεται πολύ ικανοποιητική.
Ώρες διεξαγωγής: 10:00–13:00 & 17:00–19:30
Επιστημονικά υπεύθυνοι:
Αιμοδοσία 365
Κέντρο Αίματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Με την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα Ζωής».
Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ο Κρυμμένος Θησαυρός του Πατρινού Καρναβαλιού δίνουν ραντεβού ζωής.
