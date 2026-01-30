Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πατρινό Καρναβάλι και προσφορά- Καρναβαλική Αιμοδοσία σήμερα στην Αγορά Αργύρη- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται και το απόγευμα

Το Πατρινό Καρναβάλι είναι πηγή ζωής και ως τέτοια δεν θα μπορούσε να λείπει από την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο.

Η  ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η οργανωτική ομάδα του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού (Πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες) διοργανώνουν σήμερα καρναβαλική αιμοδοσία με τίτλο «Μία Σταγόνα Ελπίδας».

Η αιμοδοσία που θα συνεχιστεί και το απόγευμα, πραγματοποιείται στην Αγορά Αργύρη και η ανταπόκριση κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Ώρες διεξαγωγής:  10:00–13:00 & 17:00–19:30 

Επιστημονικά υπεύθυνοι:

Αιμοδοσία 365

 
Κέντρο Αίματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Με την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα Ζωής».

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ο Κρυμμένος Θησαυρός του Πατρινού Καρναβαλιού δίνουν ραντεβού ζωής.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιμοδοσία Πατρινό Καρναβάλι 2026 Κρυμμένος Θησαυρός 61ος Κρυμμένος Θησαυρός

