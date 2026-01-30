Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο

Το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο

Στις φλόγες τυλίχτηκε, κάτω από άγνωστη έως τώρα αιτία, αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:40 το πρωί, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του. Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

