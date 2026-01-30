Πάτρα: Σε εξέλιξη άσκηση ετοιμότητας στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου άσκηση ετοιμότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

Η άσκηση βασίζεται σε σενάριο ισχυρού σεισμού και εκδήλωσης πυρκαγιάς, το οποίο προβλέπει την οργανωμένη εκκένωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, την ασφαλή μετακίνηση ασθενών και προσωπικού, καθώς και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στην άσκηση συμμετέχουν φορείς Υγείας, τα Σώματα Ασφαλείας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και η Πολιτική Προστασία, με στόχο τη δοκιμή των επιχειρησιακών σχεδίων και την ενίσχυση της ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η διαδικασία εξελίσσεται χωρίς προβλήματα, ενώ οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι πρόκειται αποκλειστικά για προγραμματισμένη άσκηση και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.