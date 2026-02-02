Θλίψη στη Ναύπακτο: Έφυγε από τη ζωή η Βάνα Πέτρου - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Ναύπακτο μετά την είδηση του θανάτου της Βάνας Πέτρου, μιας γυναίκας που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές όσων τη γνώρισαν.

Σύμφωνα με το npress.gr φυγε από τη ζωή το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Η Βάνα ήταν μητέρα δύο κοριτσιών και τα τελευταία χρόνια ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τις κόρες της. Άνθρωπος δοτικός, με αγάπη για τον συνάνθρωπο, είχε μείνει χαραγμένη στη μνήμη των συμμαθητών της από το 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου ως «το κορίτσι με το χαμόγελο».

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Το περασμένο καλοκαίρι, η Βάνα βρέθηκε στην Ελλάδα με αφορμή τις προετοιμασίες για τον επικείμενο γάμο της μίας κόρης της, ο οποίος θα τελούνταν τον Αύγουστο. Η οικογενειακή χαρά, ωστόσο, μετατράπηκε ξαφνικά σε τραγωδία ύστερα από σοβαρό ατύχημα. Η είδηση πάγωσε την τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου, η οποία στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της ίδιας και της οικογένειάς της.

Παρά τον γενναίο αγώνα που έδωσε, η Βάνα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έφυγε «με το χαμόγελο», αφήνοντας πίσω της βαθιά θλίψη αλλά και το παράδειγμα μιας γυναίκας που πάλεψε μέχρι τέλους.

Η Ναύπακτος αποχαιρετά έναν αγαπημένο άνθρωπο που άφησε το δικό του φως στις ζωές όσων τη γνώρισαν. Αποχαιρετά μια μητέρα, μια φίλη, έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε όσο λίγοι. Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη στη Ναύπακτο.