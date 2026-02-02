H Πάτρα στο ρυθμό της Golden Visa- Ποιες χώρες μας προτιμούν, ποιες περιοχές έλκουν το ενδιαφέρον

Η Πάτρα αναδεικνύεται σε ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις μέσω του προγράμματος Golden Visa, καθώς το όριο επένδυσης παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες, στην Πάτρα επικεντρώνονται σε δύο πλαίσια, την αγορά μεγάλων κατοικιών (άνω των 120 τ.μ.) με όριο 400.000€ και την αξιοποίηση της εξαίρεσης των 250.000€ μέσω μετατροπής κτιρίων (π.χ. γραφεία, αποθήκες) σε κατοικία ή αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και αφορά την επένδυση σε μόνο ένα ακίνητο.

«Το πρόγραμμα της Golden Visa στην Πάτρα έχει προσελκύσει επενδυτές από διάφορες χώρες, με κυρίαρχη παρουσία από την Κίνα, την Τουρκία και αραβικές χώρες. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη δραστηριότητα μεσιτών από την Αθήνα, οι οποίοι αποκτούν ακίνητα στην περιοχή και στη συνέχεια τα μεταπωλούν σε ξένους επενδυτές. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται σε περιοχές πέριξ του ιστορικού κέντρου της πόλης, από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως και την Αγίας Σοφίας, καθώς πρόκειται για σημεία με άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και βασικές υπηρεσίες», αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, Άρης Γκατζόγιας.

Στο πλαίσιο της αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας, διαμορφώνονται συγκεκριμένες στρατηγικές. Μία από τις βασικές τάσεις αφορά τη δημιουργία εστιών, με επενδυτές να στρέφονται στη μακροχρόνια μίσθωση προς φοιτητές, δεδομένου ότι η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb δεν επιτρέπεται για ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Golden Visa. Παράλληλα, σταθερή επιλογή για θεσμικούς επενδυτές αποτελεί η απόκτηση εμπορικών κτιρίων, με τα ακίνητα αυτά να προορίζονται για ολική ανακατασκευή, με στόχο την επανατοποθέτησή τους στην αγορά είτε ως σύγχρονοι επαγγελματικοί χώροι είτε ως μικτές χρήσεις.

Εμπορικοί χώροι γίνονται κατοικίες

Σύμφωνα με τον κ. Γκατζόγια, «Παλαιοί ισόγειοι εμπορικοί χώροι και καταστήματα που παρέμεναν για χρόνια ανενεργά αλλάζουν πλέον χρήση, μετατρεπόμενα σε μικρά, πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για κατοικία».