Deloitte StartUp Acceleration Program: Τρεις startups επιλέχθηκαν για να «επιταχύνουν» την ανάπτυξή τους μέσα από το πρόγραμμα της εταιρείας στην Πάτρα

Οι τρεις προτάσεις που πέτυχαν την ένταξή τους στον τρίτο κύκλο του προγράμματος

Η Deloitte Ελλάδος πραγματοποίησε με επιτυχία τη διαδικασία επιλογής τριών καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του Deloitte StartUp Acceleration Program, στο Βrainzone, το hub καινοτομίας της στην Πάτρα. Ο 3ος κύκλος του προγράμματος, που είχε ως θέμα «Επενδύοντας στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο μέλλον», συγκέντρωσε δεκάδες αξιόλογες υποψηφιότητες με τους 7 φιναλίστ να διαγωνίζονται ζωντανά, παρουσιάζοντας τις πρωτότυπες ιδέες τους σε μία κριτική επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη της Deloitte, τον Αρίστο Δοξιάδη, Partner Emeritus της Big Pi Ventures και τον Γιάννη Κανελλόπουλο, Founder και CEO της code4thought.

Οι τελικές προτάσεις, που ξεχώρισαν για την καινοτομία και την εφαρμοσιμότητα των λύσεών τους, με άξονα την τεχνολογία, κάλυπταν διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, όπως η μεταποίηση, η υγεία, η βιοτεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι τρεις προτάσεις που πέτυχαν την ένταξή τους στον τρίτο κύκλο του προγράμματος είναι: Η Αvisense είναι μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που μετατρέπει τις κάμερες έξυπνων πόλεων σε ένα κοινό «σύστημα ακτινογραφικής όρασης» για την οδική ασφάλεια. Επιτρέπει σε οδηγούς, πεζούς και χρήστες μικροκινητικότητας να αντιλαμβάνονται κινδύνους που δεν φαίνονται, προβλέποντας επικίνδυνες καταστάσεις και στέλνοντας άμεσες AR προειδοποιήσεις σε οχήματα και κινητές συσκευές. Παράλληλα, παρέχει στους διαχειριστές πόλεων έναν web πίνακα ελέγχου για την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών σχετικά με συμβάντα και οδικά έργα.

Η Anthestos Pharmaceuticals είναι μια βιοτεχνολογική εταιρεία–τεχνοβλαστός (spin-off) του Πανεπιστημίου Πατρών, που μεταφράζει πολυετή ακαδημαϊκή έρευνα σε φαρμακευτικό προϊόν, αναπτύσσοντας ένα τοπικό φάρμακο νέας γενιάς για δερματοπάθειες όπως η ψωρίαση, με δυνατότητα ταχείας παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα και χαμηλό κόστος σε σχέση με υπάρχοντα σκευάσματα και βιολογικούς παράγοντες. Το προϊόν συνδυάζει την αποτελεσματικότητα των ρετινοειδών χωρίς τις γνωστές τους παρενέργειες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά τοπικών θεραπειών, με στόχο να καταστήσει αποτελεσματικές θεραπείες προσβάσιμες σε περισσότερους ασθενείς.

Το FindYourSpace είναι μια on-demand πλατφόρμα marketplace που συνδέει άτομα που χρειάζονται ευέλικτους επαγγελματικούς χώρους, με επιχειρήσεις που διαθέτουν αίθουσες ανεκμετάλλευτες για πολλές ώρες καθημερινά. Οι ιδιοκτήτες χώρων καταχωρούν τους χώρους τους και αποκτούν επιπλέον εισόδημα, ενώ οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν, να συγκρίνουν τιμές και να κάνουν κρατήσεις γρήγορα, χωρίς ατελείωτα τηλεφωνήματα ή ασαφείς διαθεσιμότητες. Η πλατφόρμα καλύπτει στούντιο, χώρους φωτογραφίας/βίντεο, booths ηχογράφησης, γραφεία, εργαστήρια, αίθουσες συναντήσεων και χώρους εκδηλώσεων. Θα ξεκινήσει από την Πάτρα για δοκιμή και βελτιστοποίηση του μοντέλου και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς.