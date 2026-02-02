Συνταγματική Αναθεώρηση: Γιατί η κυβέρνηση θέλει άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων- Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο περιλαμβάνεται στις προτάσεις που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την κυβέρνηση να στοχεύει στην έναρξη της σχετικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας τον Απρίλιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραδέχθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι μια τέτοια αλλαγή μπορεί να συνεπάγεται πολιτικό κόστος. Παράλληλα, εξήγησε πως η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι να ενσωματωθεί συνταγματικά η έννοια της αξιολόγησης, η οποία θα συνδέεται και με τη δυνατότητα απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων.

«Αυτή τη στιγμή μπορεί να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος εάν υποκύψει σε κάποιο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που μπορεί να έχει και ποινική διερεύνηση. Η πειθαρχική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση. Η διαδικασία που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν πάμε σε μία λογική πειθαρχικού παραπτώματος. Πάμε σε μία λογική αξιολόγησης αποδοτικότητας και της συνέπειας, όχι απαραιτήτως για να φτάσουμε στην απόλυση αλλά στην επιβράβευση».

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να «προστατεύσει τη χώρα από μελλοντικές κυβερνήσεις λαϊκιστών που για να γίνουν αρεστές μπορεί να καταργήσουν την όποια αξιολόγηση και να γίνουν ξανά ίσα και όμοια στο Δημόσιο και να επιστρέψουν στις «ωραίες» δεκαετίες του 80’ και του 90’. Θέλουμε να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα, εφόσον έχουμε τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, η έννοια της αξιολόγησης που να συνδέεται και με τη μονιμότητα στο Δημόσιο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «μία πολύ μεγάλη πολιτική μάχη», λέγοντας ότι μπορεί να έχει και ένα πολιτικό κόστος. Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αν εξηγηθεί σωστά δεν θα υπάρχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι «είναι προς όφελος κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων των ανθρώπων που είναι η πλειονότητά τους, ξυπνάνε το πρωί για να υπηρετήσουν όλους εμάς και σίγουρα θα ξεβολευτούν κάποιοι που έπαιρναν τη θέση τους και στη συνέχεια παρίσταναν τους δημοσίους υπαλλήλους».