Δίκη Χρυσής Αυγής: Πρόταση ενοχής και για τους 42- «Αδιαμφισβήτητος ηγέτης ο Μιχαλολιάκος»

Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, όπως και πρωτοδίκως, εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Οι συνολικά 42 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας του 34χρονου μουσικού Παύλου Φύσσα και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

«Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη» είπε η εισαγγελέας για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής.

Κλείνοντας την τεσσάρων ημερών αγόρευση της, ανέφερε: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!».

Για την εισαγγελική λειτουργό η Χρυσή Αυγή λειτούργησε ως εγκληματική οργάνωση, ενώ όπως εξήγησε στην τελευταία αποστροφή της αγόρευσης της, «το modus vivendi και το modus operandi του Ν. Μιχ. αποτυπώνεται σε μια φράση. Το modus vivendi και το modus operandi είναι το εξής: “Μου χρέωσαν ότι ανήκω σε τρομοκρατική οργάνωση και, αφού μου το χρέωσαν, πρέπει να το κάνω». Και, νεαρός, είχε αποπειραθεί να επιτεθεί στη δημοκρατία, και η δημοκρατία τον αντιμετώπισε με επιείκεια (…) Για τους λόγους αυτούς ζητώ την ενοχή τους, όπως πρωτοδίκως».