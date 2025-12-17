MRB: Η πολιτική στάση των πολιτών και οι λέξεις που περιγράφουν την πραγματικότητα

Πού κατευθύνεται η ψήφος και ποια προβλήματα κυριαρχούν
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 – 12/12).
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.
«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.
Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: πληθωρισμός/ακρίβεια με 51.7 %, χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 41.5 % και υγεία/περίθαλψη με 36.9 %.
Η λέξη «Οργή» με ποσοστό 47.9 % εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «Φόβος» με 42.9 % και η «Παραίτηση/Απογοήτευση» με 32.6 %.
Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ή σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» το 65.2 % απαντά «Μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας/Σίγουρα σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» και το 31.2 % «Σίγουρα σε πορεία προόδου και σταθερότητας/Μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας»
Ελληνοτουρκικά
Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 32.3 % απαντούν «πολύ» και «αρκετά».
