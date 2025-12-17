Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης»

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικοί φορείς λόγω της σημαντικής ανόδου κρουσμάτων γρίπης Α (H3N2), από την οικογένεια της οποίας αναδείχθηκε εφέτος κυρίαρχο το στέλεχος Κ.

Στη Βρετανία, μάλιστα, την αποκαλούν εφέτος «σούπερ γρίπη» λόγω της ταχύτατης μεταδοτικότητάς της. Διευκρινίζεται ότι παρόλο που δεν πρόκειται για «νέο ιό», η νόσηση μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική, κυρίως για άτομα αυξημένου κινδύνου. Για αυτόν τον λόγο, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, σε ανακοίνωσή του, τονίζει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της συστηματικής πρόληψης.

Πώς εκδηλώνεται – Οι διαφορές με το κοινό κρυολόγημα

Η κλινική εικόνα της γρίπης περιγράφεται ως λοίμωξη με απότομη έναρξη και συχνά πιο «καθηλωτική» συμπτωματολογία σε σύγκριση με το κρυολόγημα. Συνήθως, περιλαμβάνει υψηλό πυρετό (πολλές φορές πάνω από 38°C), ρίγη, έντονη εφίδρωση, αίσθημα εξάντλησης, μυαλγίες και αρθραλγίες, καθώς και πονοκέφαλο. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν ξηρός και επίμονος βήχας, πονόλαιμος και καταρροή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως σε παιδιά) δεν αποκλείονται γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως ναυτία, εμετός ή διάρροια.

Για πολλούς ασθενείς, τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά με ξεκούραση, επαρκή ενυδάτωση και υποστηρικτική φροντίδα. Ωστόσο, σε ηλικιωμένους και σε άτομα με χρόνια νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό, μπορεί να σχετιστεί με σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, αφυδάτωση ή επιδείνωση των υποκείμενων παθήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πυρετός επιμένει για περισσότερες από 3 ημέρες ή όταν εμφανίζονται ανησυχητικά σημάδια, όπως δύσπνοια, έντονη αδυναμία, σύγχυση ή πόνος στο στήθος –η έγκαιρη προσέλευση σε γιατρό μπορεί να αποτρέψει δυσμενείς εξελίξεις.

Πρόληψη: Η σημασία του εμβολιασμού

Υπογραμμίζεται ότι η πρόληψη δεν περιορίζεται στον εμβολιασμό. Σταθερά αποτελεσματικά παραμένουν τα μέτρα υγιεινής και περιορισμού της μετάδοσης, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών, η αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη στόματος και μύτης σε βήχα ή φτέρνισμα), ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων και η αποφυγή στενής επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα. Ειδική μνεία στην παραμονή στο σπίτι, όταν υπάρχουν εκδηλώσεις λοίμωξης, ώστε να μειώνεται η διασπορά.

Βέβαια, το πιο βασικό προληπτικό μέτρο παραμένει ο έγκαιρος αντιγριπικός εμβολιασμός. Υπενθυμίζεται ότι φέτος είναι διαθέσιμη και ενδορρινική μορφή εμβολίου, η οποία προτείνεται κατά προτεραιότητα σε παιδιά. Παράλληλα, ο ετήσιος εμβολιασμός συστήνεται ιδιαίτερα για ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως άτομα άνω των 60 ετών, άτομα με χρόνια καρδιοαναπνευστικά νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης ΧΑΠ/άσθματος), διαβήτη, ηπατική ή νεφρική νόσο, ανοσοκαταστολή, εγκύους, παιδιά άνω των 6 μηνών με χρόνια προβλήματα υγείας, επαγγελματίες υγείας, φροντιστές ευάλωτων ατόμων, καθώς και ενοίκους και προσωπικό δομών μακροχρόνιας φροντίδας.

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, μεταξύ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, ώστε να προλάβει ο οργανισμός να αναπτύξει ανοσία (χρειάζεται περίπου 2 εβδομάδες), πριν από την έξαρση της γρίπης.

Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει έκκληση για πιστή εφαρμογή των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, με έμφαση σε έναν συνδυασμό πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης συμπτωμάτων και υπεύθυνης στάσης στην καθημερινότητα, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση της γρίπης στην κοινότητα.