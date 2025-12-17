Καιρός: Από ήπιο σκηνικό σε διαδοχικές κακοκαιρίες έως τα Χριστούγεννα

Πού θα «χτυπήσουν» βροχές και χιόνια

Σε ήπιο καιρικό μοτίβο θα παραμείνει η χώρα μέχρι και την Παρασκευή, με βασικά χαρακτηριστικά τις ομίχλες, το κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες και γενικά ήπιες συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, αναμένεται αλλαγή του καιρού, με την «πόρτα» των κακοκαιριών να ανοίγει και να οδηγεί σε έντονα άστατες συνθήκες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μας συνοδεύσουν μέχρι και τα Χριστούγεννα και πιθανότατα έως την αλλαγή του χρόνου. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέχρι και την Παρασκευή «επιμένουμε σε ήπιο καιρικό μοτίβο», με χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και το πρωί, ενώ μέσα στο Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη οργανωμένη διαταραχή από τα δυτικά και βορειοδυτικά, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklearhos.marousakis%2Fposts%2Fpfbid0S6ULwcjR1tjjnxtieRTpyLdzaBR54aZv5iHLHBJLniJ3C9tS1aCPmVPq3c2H6h27l&show_text=true&width=500" width="500" height="589" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Βροχές, καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη αυτή κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Περιοχές από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη επίδραση, εγκαινιάζοντας μια περίοδο διαδοχικών κακοκαιριών. Σύμφωνα με την τάση, από το Σάββατο και έπειτα και μέχρι το τέλος του χρόνου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από συχνές βροχές και καταιγίδες. Σε ό,τι αφορά τα χιόνια, αρχικά θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Όπως αναφέρει, τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες λεπτομέρειες, κυρίως σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις. Η βασική αβεβαιότητα σχετίζεται με τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο, καθώς ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του μπορούν να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας. Στο θερμοκρασιακό πεδίο, πάντως, δεν διαφαίνονται μεγάλες αποκλίσεις, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και χωρίς ενδείξεις ακραίων καταστάσεων. Έτσι, η προσοχή των μετεωρολόγων στρέφεται κυρίως στη δυναμική των βαρομετρικών συστημάτων, με τις χριστουγεννιάτικες προγνώσεις να απαιτούν, προς το παρόν, προσεκτική και επιφυλακτική ανάγνωση.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">?Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 <br>Οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται –όπως συχνά συμβαίνει σε αυτή τη χρονική απόσταση– σε μια μεταβατική φάση, όπου τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί,… <a href="https://t.co/Q75t9S0xfc">pic.twitter.com/Q75t9S0xfc</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2000962930561446288?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>