Επιστροφή δύο ενοικίων σε εργαζόμενους στην επαρχία και επιδοτήσεις ανακαινίσεων κατοικιών έως 90%

Έξι νέες παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό 2026, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να πέσουν οι τιμές σε ενοίκια και αγορά.

Η φιλοσοφία του πακέτου είναι αφενός να «ξεκλειδώσει» κλειστά ή υποβαθμισμένα ακίνητα μέσω ανακαινίσεων και αλλαγών χρήσης, αφετέρου και να μπει πιο αυστηρό πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με έντονη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και με υψηλά ενοίκια.

Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με κάλυψη έως και του 90% της δαπάνης. Το σχέδιο προβλέπει συνολικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ, με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Δεύτερος άξονας είναι η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Παράλληλα, προωθούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να διατεθούν ως κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Στη βραχυχρόνια μίσθωση προβλέπεται επέκταση των περιορισμών και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου ισχύει απαγόρευση, όταν ένα ακίνητο που ήταν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Το πακέτο συμπληρώνεται από νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον 10 χρόνια, με πρόβλεψη φορολογικής έκπτωσης στα μισθώματα και ανώτατο όριο ενοικίου που θα καθορίζεται κεντρικά.

Τέλος, προαναγγέλλεται πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για ταχύτερη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες, ώστε εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα να περνούν πιο γρήγορα στην αγορά, με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Τι κερδίζουν οι πολίτες

Στην πράξη, τα μέτρα «μεταφράζονται» σε τρία άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες:

Πρώτον, όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν σημαντική μείωση του κόστους ανακαίνισης, άρα περισσότερα παλιά ακίνητα μπορούν να γίνουν ξανά κατοικήσιμα και να βγουν στην αγορά.

Δεύτερον, η επιστροφή δύο ενοικίων λειτουργεί σαν καθαρή ενίσχυση για εργαζόμενους-κλειδιά στην περιφέρεια, μειώνοντας το πραγματικό κόστος στέγασης εκεί που συχνά η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Τρίτον, το αυστηρότερο πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση και τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση στοχεύουν να μετακινήσουν μέρος του αποθέματος από τη τουριστική χρήση πίσω στη μόνιμη κατοικία, ειδικά σε ζώνες υψηλής πίεσης.



