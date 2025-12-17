Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό νεαρού οδηγού μηχανής

Έχασε τον έλεγχο στην οδό Κορίνθου και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 6, στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Βότση.
Νεαρός οδηγός μηχανής, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από την πτώση τραυματίστηκε στο πόδι και στο πρόσωπο.
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
