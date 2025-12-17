Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο γυμνάσιο όπου η 16χρονη μαχαίρωσε την 14χρονη

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντέ...

Μετά το σοκαριστικό επεισόδιο που προκάλεσε η 16χρονη, οι μαθητές έκαναν κατάληψη ζητώντας να απομακρυνθεί από το σχολείο

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτριά της.

Μετά από την σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι, οι μαθητές έκαναν κατάληψη ζητώντας από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος παιδιών, καθηγητών και γονιών.

Μαθητές, σήμερα το πρωί (17.12.2025) έσπευσαν στο σχολείο τους στην Κυψέλη βλέποντας τις πόρτες ανοιχτές μιας και η κατάληψη έληξε. Ωστόσο έβαλαν ξανά λουκέτο στις πόρτες, κλειδώνοντας μέσα στους διευθυντές, αντιδρώντας εκ νέου για την 16χρονη που έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε την 14χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω. Έτσι, ενημέρωσαν την αστυνομία ώστε να σπεύσει και να σπάσει το λουκέτο.

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης»

Επιστροφή δύο ενοικίων σε εργαζόμενους στην επαρχία και επιδοτήσεις ανακαινίσεων κατοικιών έως 90%

Συνοικία Αγίας Σοφίας: Η “παλιά φρουρά” της φοιτητικής Πάτρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κατάληψη Κυψέλη Σχολείο Μαχαίρωμα

Ειδήσεις