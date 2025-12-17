ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων οι τελευταίοι κατηγορούμενοι - Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 8:30, συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ (επτά άτομα).

Επτά κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Μέχρι χθες το απόγευμα (16/12) είχαν αφεθεί τρεις ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, στους οποίους προστέθηκαν ακόμη δύο, η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού και δύο μέλη από την ίδια οικογένεια, πατέρας και γιος.

Σημειώνεται πως στην πεθερά του συνδικαλιστή που του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας ύψους 60.000 ευρώ.

Απολογούμενη, κατά πληροφορίες, είπε ότι: «Δεν είχα γνώση πώς γινόταν όλη η διαδικασία, καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία. Είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου».

Αντίστοιχη ήταν και η απολογία της μητέρας του, στην οποία, επίσης, επιβλήθηκε ο όρος της καταβολής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ και η οποία υποστήριξε πως ο γιος της διαχειριζόταν την περιουσία της. «Είχα δώσει στον γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω, υπέγραφα», φαίνεται να είπε.