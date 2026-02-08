Το βίντεο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Όταν οι λέξεις γίνονται έργα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, το βίντεο της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου ζωντανεύει μια λέξη και της δίνει μορφή και νόημα.

Η λέξη «γέφυρα», όπως ορίζεται στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Δ. Μπαμπινιώτη, (γέφυρα είναι η κατασκευή που συνδέει δύο σημεία, προσφέροντας πέρασμα πάνω από ποταμό, χάσμα ή δρόμο), παύει να είναι απλώς μία έννοια και αποκτά μορφή, κίνηση και νόημα.

Στη χώρα μας, όταν προφέρουμε τη λέξη γέφυρα, το μυαλό πηγαίνει αυθόρμητα στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Το βίντεο αναδεικνύει ένα έργο που δεν συνδέει μόνο δύο όχθες, αλλά ανθρώπους, τόπους, οράματα, διαδρομές, προορισμούς και στιγμές. Ένα σύγχρονο σύμβολο που αποδεικνύει πώς η ελληνική γλώσσα, όταν συναντά τη δημιουργία και το όραμα, μπορεί να μετουσιωθεί σε έργο με διαχρονική αξία.