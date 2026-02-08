Άγιος Δημήτριος: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη του 17χρονου

Βίντεο – ντοκουμέντο έρχεται στο φως από την επεισοδιακή καταδίωξη 17χρονου που οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ, το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, περιπολικό με αναμμένο φάρο καταδιώκει το ασημί όχημα που έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, μέσα στα στενά της περιοχής.

Ο ανήλικος οδηγός χάνει τον έλεγχο σε μια απότομη στροφή και αφού παρασέρνει δύο σταθμευμένες μηχανές εισβάλει σε κατάμεστη επιχείρηση, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Στη συνέχεια ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο