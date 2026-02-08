Η Πάτρα φιλοξένησε την 27η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση Vespa

Η 27η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση Vespa πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υποδέχθηκε τους vespisti, από περισσότερες από 20 περιοχές της χώρας, στο Δημαρχείο της πόλης την Παρασκευή 6 Φλεβάρη, όπου ξεναγήθηκαν στη μόνιμη έκθεσή του αλλά και στους χώρους του.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν επίσης την Παρασκευή στο Ιστορικό Καταφύγιο των Υψηλών Αλωνίων και την Έκθεση Καρναβαλικών Στολών στην Αγορά Αργύρη, ενώ το Σάββατο επισκέφθηκαν το Καρναβαλικό Εργαστήρι στο Πετρωτό, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αποστόλη Αγγελή και του δημοτικού συμβούλου και μέλους του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, Δημήτρη Δημησιάνου.