Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε σε ποτάμι

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή
Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στην περιοχή της Εορδαίας στην Κοζάνη.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός μηχανής ανώμαλου δρόμου επιχείρησε να διασχίσει το ποτάμι, ωστόσο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.
Έσωσαν τον μοτοσικλετιστή
Στο σημείο βρίσκονταν μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τι συνέβη και έσπευσαν να βοηθήσουν τον νεαρό μοτοσικλετιστή, απεγκλωβίζοντάς τον. Μάλιστα, με την συνδρομή άλλων δύο ατόμων, που ειδοποιήθηκαν, ανέσυραν και τη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε καταλήξει στον πυθμένα του ποταμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Με αφορμή το περιστατικό, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από επικίνδυνα σημεία, καθώς η στάθμη των ποταμών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των καιρικών συνθηκών.
Δείτε φωτογραφίες:
Άρτα: 35χρονη από την Πάτρα, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
Ηλεία: Aποκλεισμένη η Δίβρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην 111
Χίος: Οι ιστορίες των παιδιών που διασώθηκαν από το ναυάγιο με τους μετανάστες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr