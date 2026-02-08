Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε σε ποτάμι

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στην περιοχή της Εορδαίας στην Κοζάνη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός μηχανής ανώμαλου δρόμου επιχείρησε να διασχίσει το ποτάμι, ωστόσο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Έσωσαν τον μοτοσικλετιστή

Στο σημείο βρίσκονταν μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τι συνέβη και έσπευσαν να βοηθήσουν τον νεαρό μοτοσικλετιστή, απεγκλωβίζοντάς τον. Μάλιστα, με την συνδρομή άλλων δύο ατόμων, που ειδοποιήθηκαν, ανέσυραν και τη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε καταλήξει στον πυθμένα του ποταμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με αφορμή το περιστατικό, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από επικίνδυνα σημεία, καθώς η στάθμη των ποταμών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των καιρικών συνθηκών.

