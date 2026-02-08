Νέα αποκάλυψη γα την υπόθεση κατασκοπείας: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ο «άνθρωπος-σκιά», που κινεί τα νήματα στο κατασκοπευτικό θρίλερ με τον 54χρονο Σμήναρχο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι πληροφορίες για τη δράση του έφτασαν στην ΕΥΠ μέσω της CIA πριν από 4 μήνες.

Οι αρχές αναζητούν τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας και εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο «άνθρωπος-σκιά», που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Ο 54χρονος σμήναρχος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην 128 Πτέρυγα στο Καβούρι Αττικής αντιμετωπίζοντας τις βαριές κατηγορίες της κατασκοπείας και της εσχάτης προδοσίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο «άνθρωπος-σκιά» φέρεται να είναι γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025στην Αθήνα, κατά την οποία ο σμήναρχος είχε συναντήσει τον Κινέζο κατάσκοπο.

Όπως μεταδόθηκε, τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν αυτήν την γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνδρα. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές, είναι εάν η γυναίκα ήταν εκείνη που προσέγγισε τον 54χρονο Σμήναρχο, αλλά και πότε και πώς συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Το προφίλ του Κινέζου κατασκόπου

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες μεταδόθηκαν και σχετικά με το προφίλ του Κινέζου κατασκόπου. Μέχρι χθες, αυτό που είχε γίνει γνωστό είναι ότι επρόκειτο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40-45 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το επίθετο του εν λόγω άνδρα δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Στο μεταξύ, όπως μεταδόθηκε, κατά την αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματοποίησαν τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ στο γραφείο του Σμήναρχου στο Καβούρι, φέρεται να ήταν παρών και ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος εξειδικεύεται στην ασφάλεια δικτύου από την Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Ήταν εκείνος που όταν είχε εντοπιστεί το δεύτερο τηλέφωνο κατάφερε να ανακτήσει τα σβησμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Αυτό που ψάχνουν τώρα οι αρχές, είναι σε ποιον έστελνε τις πληροφορίες ο Κινέζος κατάσκοπος.