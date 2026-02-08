Πολιτικοί τριγμοί στην Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Στάρμερ

O επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, παραιτήθηκε σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, καθώς χρεώνεται τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον που, όπως αποδείχθηκε, είχε στενές επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση των Εργατικών δέχεται ασφυκτική πίεση τις τελευταίες ημέρες, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Πίτερ Μάντελσον, πρέσβης στις ΗΠΑ και υπουργός της κυβέρνησης του Γκόρντον Μπράουν (2008-2010), ήταν στενός φίλος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, αποθανόντος πλέον, Έπσταϊν.

Ο ΜακΣούινι θεωρείται εκείνος που εισηγήθηκε την τοποθέτηση του Μάντελσον στην προνομιακή θέση του Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, την περίοδο μάλιστα που η έρευνα για τις επαφές του Έπσταϊν έχει ανοίξει για τα καλά από τις αμερικανικές αρχές

Η αποχώρηση του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια δύο ακόμη στενών συνεργατών του Στάρμερ: του διευθυντή πολιτικής στρατηγικής Πολ Όβεντεν και της επικεφαλής επικοινωνίας Στεφ Ντράιβερ.