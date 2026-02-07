Από το ΝΑΤΟ στα κινεζικά δίκτυα: Ο ρόλος του Σμήναρχου, οι διαρροές και η εμπλοκή του Πεκίνου

Βαρύτατες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία και πλέον η ποινή του θα κριθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα την προσεχή Τρίτη.

Ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας βγήκε με σκυμμένο το κεφάλι από το Αεροδικείο με το θέμα της κατασκοπείας να εξελίσσεται σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις εσωτερικής διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών στη σύγχρονη ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο 54χρονος αξιωματικός δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας. Με 35 χρόνια υπηρεσίας, θεωρούνταν από τους πιο καταρτισμένους ειδικούς στις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια.

Υπηρέτησε σε καίριες θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ενώ επί μία δεκαετία (2002–2012) ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών του ΝΑΤΟ, με πρόσβαση σε μερικά από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε βάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αξιολογώντας ραντάρ, δίκτυα αεράμυνας και κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, συμμετείχε στην ανάπτυξη λογισμικού για τα ιπτάμενα ραντάρ, ενώ είχε εμπλοκή σε συμβάσεις και αναβαθμίσεις των συστημάτων Patriot. Η τεχνογνωσία του στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες του παρείχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα.

Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι Αττικής — τη μονάδα όπου, λίγους μήνες αργότερα, θα ερχόταν η αιφνιδιαστική σύλληψή του.

Η «σιωπηλή» στρατολόγηση και το ταξίδι στην Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εμπλοκή του με κινεζικά δίκτυα φαίνεται να ξεκίνησε το 2024. Τότε άρχισε να προβάλλει εντονότερα το βιογραφικό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα μέσω του LinkedIn, πιθανώς αναζητώντας επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποστρατεία.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», την ίδια περίοδο ήρθε σε διαδικτυακή επαφή με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Ακολούθησε συνάντηση σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα — όπου, όπως εκτιμούν οι αρχές, υπήρχαν και Κινέζοι πράκτορες.

Το κομβικό σημείο ήταν ένα ταξίδι του στην Κίνα, με επίσημο πρόσχημα την εκμάθηση της γλώσσας. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε ειδικά λογισμικά και τεχνικές επικοινωνίας, περνώντας σε πιο οργανωμένη φάση συνεργασίας.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άρχισε να φωτογραφίζει διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει στην Κίνα μέσω ειδικής κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι χειριστές του. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν χρηματικό ποσό που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για πληρωμές σε Bitcoin.