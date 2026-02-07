Πάτρα: Στο 14ο Patras Scale Model Show σήμερα ο Αρχηγός ΓΕΑ

Ένα ξεχωριστό γεγονός για τους φίλους του μοντελισμού και της αεροπορικής ιστορίας φιλοξενείται στην Πάτρα, στο πλαίσιο του 14ου Patras Scale Model Show, που πραγματοποιείται στο Κτήριο Β1, στον Νότιο Λιμένα Πατρών.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 18:00, την έκθεση θα επισκεφθεί ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Δημοσθένης Γρηγοριάδης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση.

Την ίδια ημέρα, από τις 18:00 έως τις 20:30, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και την παρουσίαση της σειράς βιβλίων «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» του συγγραφέα Μίλτου Αντωνιάδη.

Η 14η έκθεση–διαγωνισμός μοντελισμού, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων Μοντελισμού Πάτρας (ΠΑΣΥΦΙΜΟΝ), φιλοδοξεί να αναδείξει τον μοντελισμό όχι μόνο ως χόμπι, αλλά ως μια μοναδική συνάντηση τέχνης, φαντασίας και ιστορικής αναπαράστασης μέσα από εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει εκθέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαδραστικές εμπειρίες και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.

Στην 14η έκθεση – διαγωνισμό μοντελισμού από τον Σύλλογο Φίλων Μοντελισμού Πάτρας (ΠΑΣΥΦΙΜΟΝ), θα παρουσιαστούν μοντελιστικά εκθέματα όλων των ειδών, με δημιουργούς από ολόκληρη την Ελλάδα, μα και από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.