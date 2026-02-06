«Βig brother» στα επιδόματα- Ποια βάζει στο στόχαστρο η εφορία

Ο «big brother» των επιδομάτων δεν είναι πια σενάριο. Το Ειδικό Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών, που ετοιμάζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε μια χρόνια παθογένεια της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής.

Τα διάσπαρτα μητρώα, τις ελλιπείς διασταυρώσεις και τη θολή εικόνα για το συνολικό «πακέτο» παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται για ένα έργο πολυδαίδαλο ,το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο 2026 παρά την τεχνική δυσκολία που έχει ως έργο. Με το έργο αυτό το κράτος θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ποιος παίρνει τι και γιατί.

Σήμερα, το Δημόσιο δίνει κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που κοστίζουν πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να διαθέτει μία ενιαία, καθαρή εικόνα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα; Για να διαπιστωθεί τι λαμβάνει ένας πολίτης με συγκεκριμένο ΑΦΜ, απαιτείται χρόνος, έλεγχος, «ψάξιμο». Και συχνά… τύχη.

Αυτό αλλάζει με το νέο Μητρώο που «τρέχει» τεχνικά η ΑΑΔΕ και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.Θα δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ. Με το πάτημα ενός κουμπιού, η διοίκηση θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης, από οποιονδήποτε φορέα, σε πραγματικό χρόνο και όχι εκ των υστέρων. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνονται μόνο προς διευκόλυνση της κεντρικής διοίκησης.Και εδώ αρχίζουν οι πραγματικές ανατροπές.

Για πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι σοβαρά η έννοια της συνολικής περιουσιακής εικόνας. Όχι μόνο εισόδημα, αλλά ακίνητα, πισίνες ,καταθέσεις, οχήματα. Όχι μόνο «τι δηλώνω», αλλά τι πραγματικά έχω. Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, ειδικά για επιδόματα όπως το επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης, εξετάζεται η εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων όπως μεγάλες καταθέσεις, πολλαπλά ακίνητα, αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, ακόμα και στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης. Προφανώς και αυτό γίνεται γιατί δεν μπορεί να λαμβάνει κοινωνική ενίσχυση όποιος δεν έχει κοινωνική ανάγκη.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το Μητρώο δεν στοχεύει στους πραγματικά ευάλωτους. Αντίθετα, φιλοδοξεί να απελευθερώσει πόρους από στρεβλώσεις και καταχρήσεις, ώστε να ενισχυθούν όσοι πράγματι τους χρειάζονται. Με άλλα λόγια, λιγότερα «τυφλά» επιδόματα, περισσότερη στόχευση.

Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν επιδόματα όπως:

επίδομα παιδιού

επίδομα θέρμανσης

επίδομα στέγασης

επίδομα ανεργίας

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

επίδομα γέννησης

παροχές αναπηρίας και μακροχρόνιας ανεργίας

Μετά την πιλοτική λειτουργία του μητρώου ,όλοι οι φορείς θα υποχρεωθούν να εγγραφούν στο σύστημα, με συνεχή ενημέρωση των στοιχείων τους .

