Ακριβός ο καθημερινός καφές για τους Έλληνες καταναλωτές - Αύξηση 20,9% σε έναν χρόνο

Όλο και πιο… πικρός γίνεται ο καφές για τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς η τιμή του αυξήθηκε κατά 20,9% τον τελευταίο χρόνο, ενώ στο ίδιο διάστημα η χρηματιστηριακή του τιμή υποχώρησε σημαντικά.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Alpha, χαρακτηριστικό είναι ότι η ποικιλία ρομπούστα που το 2025 κόστιζε 567 $/τόνο, το 2026 έπεσε στα 402,6 $/τόνο. Αντιθέτως στη χώρα μας ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 τα 200γρ στιγμιαίου καφέ κόστιζαν 8,48€ ευρώ τον Ιανουάριο του 2026 η αντίστοιχη τιμή ανέβηκε στα 9,44€.

«Παρ’ όλο που στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όσο και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η τιμή του καφέ συνεχίζει να μειώνεται στη χώρα μας ανακοίνωσαν για το μήνα Ιανουάριο αυξήσεις ως 8%», αναφέρει ο Α. Ραυτόπουλος, πρόεδρος Εργαζόμενων Καταναλωτών.

Με τον φρέντο καπουτσινο να έχει φτάσει στα 2,40€ και τον διπλός καπουτσίνο στα 2,60€, οι καταναλωτές αναζητούν όλο και φθηνότερες λύσεις προκειμένου να μην εγκαταλείψουν την αγαπημένη τους συνήθεια. Για πολλούς οι δυο καφέδες έγιναν ένας, ενώ άλλοι ετοιμάζουν τον καφέ τους για τη δουλειά από τον σπίτι.

Οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως για να πέσουν οι λιανικές τιμές θα πρέπει οι προμήθειες να γίνονται σε χαμηλότερες τιμές για τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διάθεση του προϊόντος.