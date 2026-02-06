Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Αγοράς

Την παραίτησή της υπέβαλε από τη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς το όνομά του συζύγου της φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Η ίδια επικαλείται οικογενειακούς λόγους υγείας στην επιστολή της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σε διαθεσιμότητα τίθεται σύμφωνα με πληροφορίες και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που πάγωσαν οι λογαριασμοί του μιας και το όνομά του φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης των εκατομμυρίων για την οποία ερευνάται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.