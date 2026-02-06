Κέρδος μέχρι 200 ευρώ το μήνα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου- Δείτε παραδείγματα

Κέρδος ακόμη και 200 ευρώ/μήνα στις δόσεις, μπορεί να φέρει το «κούρεμα» στις υπέρογκες χρεώσεις στα «κόκκινα» δάνεια του ν. Κατσέλη, η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο υπολογισμός του εκτοκισμού στα δάνεια που ρυθμίζονται μέσω του ν. Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, όπως υποστήριζαν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αξία των δανείων που επηρεάζονται από την απόφαση ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δανειοληπτών που αφορά υπολογίζεται σε περίπου 350.000. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο δικηγόρος Βασίλης Μάρκου, «οι διαφορές που προκύπτουν πλέον, μετά και την απόφαση είναι σημαντικά μεγάλες και μάλιστα στον μηνιαίο οικονομικό προγραμματισμό ενός νοικοκυριού. Λαμβανομένου υπόψη, ότι οι εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων υπολόγιζαν ήδη στα δοσολόγια που έστελναν τον αυξημένο τόκο, τα ρυθμισμένα δάνεια θα πρέπει να δουν μειώσεις στις επόμενες δόσεις που ανέρχονται στο 30% με 40% του συνολικού ποσού».

Ενδεικτικά, όπως επισημαίνεται, σε περιπτώσεις όπου η δικαστική απόφαση είχε ορίσει δόση 750 ευρώ τον μήνα, αυτή μπορεί να περιοριστεί στα 515 ευρώ, ενώ δόση 640 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 435 ευρώ. Αντίστοιχα, σε χαμηλότερα ποσά, από τα 250 ευρώ τον μήνα, το επιτόκιο ενδέχεται να διαμορφωθεί στα 15 ευρώ μηνιαίως.

Ο κ. Μάρκου τονίζει ότι «ο ακριβής υπολογισμός θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση, ενώ σημαντικό είναι να παρακολουθήσουμε πώς και σε τι βαθμό θα συμμορφωθούν αυτεπαγγέλτως οι εταιρείες διαχείρισης σε αυτήν την κατάσταση». Όπως προσθέτει, «δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικά αποτελέσματα (μένει να καθαρογραφεί για να δημοσιευτεί) και από τη στιγμή που μέχρι σήμερα τα ρυθμισμένα χρέη ακολουθούσαν τα διογκωμένα δοσολόγια, ζήτημα τίθεται και με τον τρόπο επιστροφής των επιπλέον ποσών».

Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που η μηνιαία δόση διαμορφωθεί από τα 750 ευρώ στα 515 ευρώ, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να γίνει αντιλογισμός, δηλαδή αφαίρεση από τις επόμενες δόσεις της μηνιαίας αναλογίας των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως. Λαμβανομένου υπόψη ότι πολλές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη βρίσκονται σε ισχύ εδώ και περίπου 10 χρόνια, εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταβληθεί επιπλέον ποσά ύψους 10.000 έως και 15.000 ευρώ, γεγονός που μπορεί να μειώσει περαιτέρω τη δόση κατά 50, 100 ή ακόμη και 150 ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μάρκου, «οι επιστροφές αυτές όμως, δεν συνιστούν “δώρο” του Αρείου Πάγου στους ρυθμισμένους δανειολήπτες, ούτε ισχύει αυτό που θα φανεί σε πολλές επικεφαλίδες προερχόμενες από τις εταιρείες διαχείρισης και τις επόμενες μέρες, ότι δηλαδή υφίστανται κάποια “ζημιά” εκατομμυρίων». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι «η λογική του νόμου ήταν να αποπληρώσει ο δανειολήπτης που εντάσσεται στη ρύθμιση, την αξία της κύριας κατοικίας, ως κοινωνικό αγαθό χρήζον ειδικής προστασίας και όχι να αναχρηματοδοτηθούν τα δάνεια με νέους τόκους επί των ήδη τοκισμένων κεφαλαίων».

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι κάθε δευτερεύουσα κατοικία με αγοραστικό ενδιαφέρον οδηγούνταν σε εκκαθάριση για την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής, ενώ υπογραμμίζει πως «η λογική να θεωρηθεί ως “νέο δάνειο” η ρύθμιση του νόμου, δεν θα περιελάμβανε την πλήρως ενημερωμένη συναίνεση του δανειολήπτη, καθώς τίποτα τέτοιο δεν προέκυπτε με σαφήνεια από τον νόμο. Το αντίθετο».

Κλείνοντας, ο κ. Μάρκου επισημαίνει: «με λίγα λόγια, επικράτησε το πνεύμα ενός καλού νόμου, όπως όλες και όλοι τον καταλαβαίναμε, πλην των εταιρειών διαχείρισης. Χτες, διασώθηκε η κατάργησή του από τότε που ψηφίστηκε. Είναι μια απόφαση ιστορικής σημασίας για τουλάχιστον δύο λόγους. Αφενός, διότι σε μια εποχή που η έννοια του κοινωνικού κράτους τείνει να εξαφανιστεί από τη συλλογική μας μνήμη, χρησιμοποιείται ως θεμελιώδης λίθος από έναν κρίσιμο θεσμικό πυλώνα. Αφετέρου, διότι η απόφαση έπεται μιας σειράς προηγούμενων αρνητικών εξελίξεων σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο για τα δικαιώματα των πιο αδύναμων στρωμάτων».