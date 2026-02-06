Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο φερόμενος ως διακινητής

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες. «Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Τα αίτια θανάτου των 15 νεκρών

Βαριά χτυπήματα και κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στις σορούς των 15 νεκρών στην τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

ιδικότερα, η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη (05/02) από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, από την ιατροδικαστική προκύπτει πως όλες οι σοροί φέρουν σοβαρότατα τραύματα και βαριές κακώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ως ο θάνατός τους δεν επήλθε από πνιγμό, αλλά από τραυματισμό, καθώς τα θύματα φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Επίσης, φέρουν τραύματα στον θώρακα και σε διάφορα μέρη του σώματός τους.

Αναμένεται τώρα να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση – κάτι που θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα – και σε αυτήν θα περιλαμβάνονται τα τραύματα ανά σορό, όπως και η αιτία θανάτου τους.

Σημειώνεται ότι πέντε τραυματίες – δύο άνδρες και τρεις γυναίκες – έχουν πάρει εξιτήριο, μετά από “πράσινο φως” του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το συμβάν

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».