Μνημόσυνο Θεοδώρου Κολοκοτρώνη την Κυριακή 8/2 στην Πάτρα

Την Κυριακή 8/2 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στα Τσουκαλέικα Πατρών όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος
Την Κυριακὴ 8 Φεβρουαρίου 2026 ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, πρόκειται όπως ανακοινώθηκε, να τελέσει ιερὸ Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αοιδίμου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, του αποκαλούμενου "Γέρου του Μωριά", ο οποίος εκοιμήθη στις 4 Φεβρουαρίου 1843 στην Αθήνα.
Η Θεία Λειτουργία και το ιερὸ Μνημόσυνο θα τελεσθούν στον Ιερὸ Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων Πατρών, όπου θα ιερουργὴσει αυτή την Κυριακή ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών.
Προσκαλούνται οι εὐσεβείς Χριστιανοὶ να προσέλθουν, να εκκλησιασθούν και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχῆς του θρυλικού αυτού αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, του Γέρου του Μωριά και απελευθερωτού της Ελλάδος Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
*Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ένας γενναίος και ευφυής Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός με καταγωγή από το Λιμποβίσι Αρκαδίας. Ήταν γεννημένος στις 3 Απριλίου του 1770.
