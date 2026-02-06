Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία - Θα διέρρεε ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Προθεσμία για την Τρίτη (10/2) πήρε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στον αριθμό 40 της οδού Σούτσου στην Αθήνα, στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το κτίριο και επιβιβάστηκε σε όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο σμήναρχος τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Η δράση του στρατιωτικού

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο στρατιωτικός έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Για την υπόθεση, η ΕΥΠ αξιοποίησε πληροφορίες που είχε λάβει από την CIA για την ύποπτη δράση του Έλληνα αξιωματικού και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί, μέχρι που συνέλεξε όσες αποδείξεις χρειαζόταν για την κατασκοπευτική του δράση σε βάρος της ίδιας του της χώρας και των συμμάχων και ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΕΘΑ.

Η επιχείρηση φέρεται να αποφασίστηκε να γίνει λίγο πριν ετοιμαστεί να στείλει ένα νέο πακέτο πληροφοριών στον «χειριστή» του και συνελήφθη στην μονάδα της Π.Α. που διοικεί.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων την πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή που φωτογράφιζε και έστελνε απευθείας και με κρυπτογραφημένο λογισμικό τα ντοκουμέντα στον «χειριστή» του στην Κίνα. Η συσκευή και άλλα ψηφιακά πειστήρια έχουν κατασχεθεί και θα αναλυθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα, μέσα από την μονάδα του.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους, πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια και αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.