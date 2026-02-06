Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία - Θα διέρρεε ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Προθεσμία για την Τρίτη (10/2) πήρε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία, μετά την εμφάνισή του στο Αεροδικείο
Προθεσμία για την Τρίτη (10/2) πήρε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.
Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στον αριθμό 40 της οδού Σούτσου στην Αθήνα, στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το κτίριο και επιβιβάστηκε σε όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας.
Ο σμήναρχος τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.
«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.
Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».
Η δράση του στρατιωτικού
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο στρατιωτικός έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.
Για την υπόθεση, η ΕΥΠ αξιοποίησε πληροφορίες που είχε λάβει από την CIA για την ύποπτη δράση του Έλληνα αξιωματικού και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί, μέχρι που συνέλεξε όσες αποδείξεις χρειαζόταν για την κατασκοπευτική του δράση σε βάρος της ίδιας του της χώρας και των συμμάχων και ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΕΘΑ.
Η επιχείρηση φέρεται να αποφασίστηκε να γίνει λίγο πριν ετοιμαστεί να στείλει ένα νέο πακέτο πληροφοριών στον «χειριστή» του και συνελήφθη στην μονάδα της Π.Α. που διοικεί.
Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων την πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή που φωτογράφιζε και έστελνε απευθείας και με κρυπτογραφημένο λογισμικό τα ντοκουμέντα στον «χειριστή» του στην Κίνα. Η συσκευή και άλλα ψηφιακά πειστήρια έχουν κατασχεθεί και θα αναλυθούν περαιτέρω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα, μέσα από την μονάδα του.
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους, πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.
Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε
Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».
Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια και αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.
Επιπλέον η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.
Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».
Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ
«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά
Πάτρα: Κέντρο detox από την Περιφέρεια για τους χρήστες- Τι λέει η Άννα Μαστοράκου
Ηλεία: 17χρονος κατηγορείται για revenge porn σε βάρος ανήλικης
«Βig brother» στα επιδόματα- Ποια βάζει στο στόχαστρο η εφορία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr