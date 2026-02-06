Βόλος: Σύλληψη μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την ανήλικη κόρη της

Οι αρχές εντόπισαν εντόπισαν το επίμαχο υλικό σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη μητέρα
Μία ακόμη αδιανόητη υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στον Βόλο με μία μητέρα να κατηγορείται ότι ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της.
Η μητέρα που κατηγορείται για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη εντές Πέμπτη 05.02.2026 στον Βόλο με την κόρη της που είναι το θύμα να είναι κάτω από 10 χρονών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινα μετά από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με το μεσαίο παιδί της οικογένειας, κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 7 ετών με τις αρχές να εντοπίζουν το υλικό σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη.
Οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.
Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή 06.02.2026 ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία.
Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί τη Δευτέρα.
