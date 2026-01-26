Αγρίνιο: Πενταετής ποινή φυλάκισης για παιδική πορνογραφία στον 32χρονο καταδικασμένο για ασέλγεια σε τετράχρονο

Σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου διεξήχθη στο Μεσολόγγι η δίκη του 32χρονου από το Αγρίνιο που έχει καταδικαστεί για ασέλγεια σε βάρος ενός τετράχρονου αγοριού του 2021, για την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, αφού σε λάπτοπ στο σπίτι του είχε βρεθεί τέτοιο υλικό.

Πρόκειται για μια ακόμα πτυχή της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, με τον 32χρονο να έχει καταδικαστεί για τις πράξεις ασέλγειας σε εννέα χρόνια κάθειρξη.

Κατηγορούμενη για την υπόθεση της παιδικής πορνογραφίας ήταν όλη η οικογένεια του 32χρονου, εκτός από τον ίδιον τόσο η μητέρα του, όσο και ο πατέρας και η αδελφή του.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου καταδίκασε ομόφωνα και χωρίς ελαφρυντικά τον 32χρονο σε 5 χρόνια φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, απαλλάσσοντας τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

Για τις 30 του μηνός είναι προγραμματισμένη η δίκη της μητέρας του 32χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανήλικου.

Η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για τη φύλαξη του παιδιού στο σπίτι της οικογένειας του και οι ασελγείς πράξεις φέρεται να έγιναν όσο εκείνη είχε την ευθύνη για την φύλαξή του. Οι γονείς του μικρού αγοριού έχουν κατηγορήσει τη γυναίκα πως οι ανατριχιαστικές πράξεις σε βάρος του τετράχρονου τότε, έγιναν εν γνώσει της, με την ίδια να το αρνείται.

πηγή agriniopress.gr/