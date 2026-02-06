Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΟΚ για τρίτη φορά η Αγγελική Στεφανάκη

Η πρόεδρος του Άλμα Ζωής Πάτρας επανεκλέγεται και αναλαμβάνει εκ νέου τη θέση της Ταμία στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, το Άλμα Ζωής Πάτρας ανακοινώσε την εκλογή της προέδρου του, κας Αγγελικής Στεφανάκη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΟΚ – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
Παράλληλα, η κα Στεφανάκη αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχή φορά τη θέση της Ταμία της Ομοσπονδίας.
Η επανεκλογή της αποτελεί αναγνώριση της σταθερής και ουσιαστικής συμβολής της στο έργο της ΕΛΛΟΚ, η οποία, με συνέπεια και συλλογική προσπάθεια, συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και να ενισχύει τη φωνή των ογκολογικών ασθενών σε εθνικό επίπεδο.
Το Άλμα Ζωής Πάτρας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εύχεται δύναμη, πίστη και όραμα για τη συνέχιση του σημαντικού τους έργου.
