Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός - Μεγαλώνει το ρήγμα - Nέα κατολίσθηση από τις βροχές

Στην Ιόνια Οδός, το φαινόμενο της κατολίσθησης στο ύψος της Συκούλας, παραμένει ενεργό από τις έντονες βροχοπτώσεις

Το ρήγμα μεγαλώνει, η πλαγιά κινείται και τόνοι από μπάζα και φερτά υλικά εξακολουθούν να πέφτουν στον δρόμο παρασύροντας τα ελαιόδεντρα από την κορυφή του βουνού.

Τα σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τους τόνους χώματος και εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, ο οποίος αρχικά θα εξυπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Τι έφταιξε για την κατολίσθηση στην Ιόνι...

