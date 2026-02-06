Ζαβλάνι: Κλοπή σε σούπερ μάρκετ- Στο μικροσκόπιο δύο ανήλικοι

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους
Κλοπή σημειώθηκε, νωριτερα, σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας, στην περιοχή του Ζαβλανίου, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι.
Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας περιγράφεται ως ξανθός, ηλικίας κάτω των 15 ετών, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος και να φορούσε πορτοκαλί μπλούζα κατά τον χρόνο του συμβάντος.
