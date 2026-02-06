Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ζαβλάνι: Κλοπή σε σούπερ μάρκετ- Στο μικροσκόπιο δύο ανήλικοι

Ζαβλάνι: Κλοπή σε σούπερ μάρκετ- Στο μικ...

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Κλοπή σημειώθηκε, νωριτερα, σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας, στην περιοχή του Ζαβλανίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας περιγράφεται ως ξανθός, ηλικίας κάτω των 15 ετών, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος και να φορούσε πορτοκαλί μπλούζα κατά τον χρόνο του συμβάντος.

 

Ειδήσεις Τώρα

Υπόθεση κατασκοπείας- Από το ΝΑΤΟ στο Πεκίνο: Τα βήματα που οδήγησαν στη στρατολόγηση του σμηνάρχου

Κρήτη: Μπαράζ σεισμών έως 3,9 Ρίχτερ μέσα σε μισή ώρα

Άννα Στρατινάκη: Τι απαντά περί εμπλοκής της στην υπόθεση Παναγόπουλου

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζαβλάνι Κλοπή
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0396\u03b1\u03b2\u03bb\u03ac\u03bd\u03b9"," \u039a\u03bb\u03bf\u03c0\u03ae"]
820253
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις