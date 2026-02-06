Ζαβλάνι: Κλοπή σε σούπερ μάρκετ- Στο μικροσκόπιο δύο ανήλικοι

Κλοπή σημειώθηκε, νωριτερα, σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας, στην περιοχή του Ζαβλανίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας περιγράφεται ως ξανθός, ηλικίας κάτω των 15 ετών, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος και να φορούσε πορτοκαλί μπλούζα κατά τον χρόνο του συμβάντος.