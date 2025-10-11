ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας - Ολοκληρώθηκεαν οι δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού

Με αθρόα προσέλευση γυναικών ολοκληρώθηκε οι δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού, που πραγματοποίησε για 16η συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας τιμώντας τον Οκτώβριο – μήνα αφιερωμένο παγκοσμίως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

"Η δράση πραγματοποιήθηκε από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2025, στην Κινητή Μονάδα Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Γεωργίου, με 7 διαδοχικές βάρδιες.

Αποτελέσματα της δράσης:

184 γυναίκες και 1 άνδρας εξετάστηκαν δωρεάν

32 γυναίκες παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο

Δόθηκαν 20 μαστογραφίες και 19 υπέρηχοι μαστού

Η δράση υποστηρίχθηκε από μια εξαιρετική ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών μαστού, που προσέφεραν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους:

Αναστασία Αποστολοπούλου – Χειρουργός Μαστού, Ογκολόγος – Μαστολόγος

Χαράλαμπος Βίτσας – Γυναικολόγος – Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού

Νικόλαος Κατσιάκης – Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Μαστού

Δημήτρης Κούκουρας – Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Παν. Πατρών, Χειρουργός Μαστού

Αλέξανδρος Τσαμπασβίλι – Γενικός Χειρουργός, Μαστολόγος

Ιωάννης Χαβελές – Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού

Την προσπάθεια ενίσχυσαν, προσφέροντας δωρεάν απεικονιστικές εξετάσεις, τα παρακάτω Διαγνωστικά Κέντρα:

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ VITA

BioANALYSIS Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ

Β΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

"Ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες υγείας και τα διαγνωστικά κέντρα για την ανεκτίμητη συνεισφορά τους.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο του 2026!

Μέχρι τότε, μην αμελείς τον προληπτικό σου έλεγχο – μπορεί να σώσει τη ζωή σου!" αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.