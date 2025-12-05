Πάτρα: Ο «χάρτης» των συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης Ρίο- Άγιος Βασίλειος- Καστελόκαμπος - Από τα 4.494 κτίρια, έχουν συνδεθεί μόνο τα 326- ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ

Με σταθερή αλλά χαμηλή ταχύτητα προχωρούν οι συνδέσεις στα νέα δίκτυα αποχέτευσης της Πάτρας.

Από τα συνολικά 4.494 κτίρια που πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, μόλις 326 έχουν ήδη συνδεθεί και 534 έχουν καταθέσει αίτηση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στο 860.

Στον Άγιο Βασίλειο, όπου υπάρχουν 1.714 κτίρια, έχουν πραγματοποιηθεί 157 συνδέσεις και 232 αιτήσεις (389 συνολικά), στο Ρίο από τα 1.372 κτίρια έχουν συνδεθεί 102 και έχουν γίνει 216 αιτήσεις (318 συνολικά), ενώ στον Άνω Καστελόκαμπο, σε σύνολο 1.408 κτιρίων, έχουν ολοκληρωθεί μόλις 67 συνδέσεις και έχουν κατατεθεί 86 αιτήσεις (153 συνολικά), δείχνοντας, επίσης, πως η διαδικασία εξελίσσεται άνισα από περιοχή σε περιοχή.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, η λειτουργία των δικτύων κατέστη εφικτή μόνον αφού ολοκληρώθηκε η νέα γραμμή επεξεργασίας λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό.

«Για να μπει σε λειτουργία το δίκτυο της αποχέτευσης των οικισμών Γ προτεραιότητας (έτσι λέγονται οι οικισμοί που έχουν πληθυσμό πάνω από 2500 κατοίκους όπως ο Αγ. Βασίλειος, το Ρίο κ.λ.π.) έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η επέκταση- νέα γραμμή επεξεργασίας λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό που θα υποδεχόταν τα λύματα αυτά», αναφέρει.

Σημειώνει, επίσης, ότι στους δύο μεγαλύτερους οικισμούς είχαν κατασκευαστεί τα προηγούμενα χρόνια τα δίκτυα, χωρίς όμως να υπάρχει αποδέκτης για τα λύματα: «Στον Αγ. Βασίλειο και το Ρίο, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές είχαν φτιάξει δίκτυα, χωρίς όμως να υπάρχει αποδέκτης των λυμάτων αυτών στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Αυτή η δημοτική αρχή προχώρησε στην κατασκευή της νέας γραμμής επεξεργασίας λυμάτων η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από το Φλεβάρη του 2025».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι έγιναν ταυτόχρονα σειρά μελετών και διαδικασιών για επιπλέον δίκτυα και υποδομές: «Με γρήγορούς ρυθμούς η δημοτική με τη ΔΕΥΑΠ έκανε τις μελέτες και όλες τις διαδικασίες όχι μόνο για την κατασκευή αυτής της νέας γραμμής επεξεργασίας αλλά και για δίκτυα- αντλιοστάσια κλπ και σε άλλες περιοχές όπως Δάφνες, Αγ. Παντελεήμονας – Πλαζ, Αγυιά, Βραχνέικα, Μιντιλόγλι, Ροϊτικα κλπ. Να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση της γραμμής επεξεργασίας υπήρξε και μια καθυστέρηση γιατί υπήρξε δικαστική διαμάχη μεταξύ εργολάβων που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία. Είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο για τα έργα, δυστυχώς, είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των εργολάβων».

Οι συνδέσεις στον Άγιο Βασίλειο

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, οι συνδέσεις έχουν ήδη αρχίσει σε αρκετές περιοχές: «Οι πρώτες συνδέσεις στο δίκτυο της αποχέτευσης ξεκίνησαν από την περιοχή του Αγ. Βασιλείου στις αρχές του Φλεβάρη του 2025. Στον Αγ. Βασίλειο οι συνδέσεις γίνονται στα σπίτια που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή και προς τη θάλασσα. Τα σπίτια που βρίσκονται πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή δεν μπορούν να συνδεθούν ακόμα, γιατί όταν γινόντουσαν οι εργασίες για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής έγιναν καταστροφές στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ. Για την αποκατάσταση των καταστροφών σε συνεννόηση και με τον ΟΣΕ έχει γίνει μελέτη και έχει προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία».

Οι συνδέσεις σε Ρίο και Καστελόκαμπο

Στο Ρίο οι συνδέσεις με την αποχέτευση έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουνίου του 2025. Στο Ρίο μπορούν να συνδέονται όλα τα σπίτια εκτός από μια περιοχή κοντά στην Εκκλησία και τα σχολεία μεταξύ Σώμερσετ και Εγνατίας, που και εκεί η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής έχει προξενήσει καταστροφές. Στον Άνω Καστελόκαμπο οι συνδέσεις ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες.

Ο κ. Κλάδης αναφέρεται και στις περιοχές που βρίσκονται επόμενες στη σειρά: «Προχωρούν οι ενέργειες για να μπορέσουμε να «δώσουμε το πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι συνδέσεις σε κάτω Καστελόκαμπο, Δάφνες, Ακταίο - στην παραλιακή (μόνο εκεί έχει δίκτυο) και σε Αγ. Παντελεήμονα- Πλαζ. Στις περιοχές του κάτω Καστελόκαμπου, της παραλιακής του Ακταίου, και του Αγ. Παντελεήμονα- Πλαζ γίνεται προσπάθεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι συνδέσεις προς τα τέλη του ερχόμενου Γενάρη».

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται έργα υποδομής και σε άλλες ζώνες: «Ταυτόχρονα προχωράνε διαδικασίες και εργασίες για τις Δάφνες αλλά και στην περιοχή της Αγυιάς (πέριξ της Αγ. Κωνσταντίνου). Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα για την αποχέτευση και στις περιοχές των Βραχνεΐκων, των Ροϊτίκων, του Μιντιλογλίου και σύντομα θα ενημερώσουμε πιο αναλυτικά και γι’ αυτά».

«Καθυστερεί το ΕΣΠΑ»

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ αναφέρει επίσης ότι ο ρυθμός των συνδέσεων μπορεί να αυξηθεί, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο που κρατά τους κατοίκους σε αναμονή: «Το επόμενο διάστημα μπορεί γίνουν περισσότερες συνδέσεις και να συνδεθούν όλα τα σπίτια με την αποχέτευση. Εμπόδιο στο να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι συνδημότες μας στις συνδέσεις των σπιτιών τους, των καταστημάτων τους και τους θέτει σε κατάσταση αναμονής, είναι, μέχρι στιγμής, το ότι η κυβέρνηση καθυστερεί πάρα πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί τις συνδέσεις στους οικισμούς ΄Γ προτεραιότητας. Πρόσφατα οι αρμόδιοι από την κυβέρνηση δεσμεύτηκαν ότι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα ανοίξει άμεσα. Επισημαίνουμε ότι χρειάζεται να δοθεί προσοχή στους όρους του ΕΣΠΑ, για παράδειγμα δεν πιάνονται όλες οι περιοχές στις οποίες κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης στους οικισμούς ΄Γ προτεραιότητας (πχ ο Καστελόκαμπος είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου)».

Κλείνοντας, ο κ. Κλάδης σημειώνει: «Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι η δημοτική αρχή έχει στο σχεδιασμό της και θα διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή δικτύων για τους οικισμούς ΄Δ προτεραιότητας (πληθυσμός κάτω από 2.500 κατοίκους) και για την κατασκευή των υποδομών της τρίτης φάσης της επέκτασης του Βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΥΑΠ, στις περιοχές όπου έχουν ξεκινήσει οι συνδέσεις, τα δεδομένα έχουν ως εξής: