Αντώνης Κουνάβης: Στηρίζουμε τους αγρότες με ανοιχτούς δρόμους

Ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών την ακόλουθη δήλωση:

«Στηρίζω ξεκάθαρα και αποφασιστικά το δίκαιο αίτημα των αγροτών για την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται. Οι πραγματικοί αγρότες δεν πρέπει να στερηθούν όλα όσα τους αναλογούν, δεν πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεδομένου ότι η αγροτική παραγωγή συνιστά θεμέλιο λίθο του πρωτογενούς τομέα και της οικονομίας, οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά στην ύπαιθρο πρέπει να έχουν την οικονομική σταθερότητα που απαιτείται για να συνεχίσουν το έργο τους. Ως εκ τούτου, οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν προνόμιο, αλλά ένα αναγκαίο εργαλείο για τη βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, θεωρώ πως το κλείσιμο των δρόμων, όσο κατανοητή κι αν είναι η αγανάκτηση των αγροτών, δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Οι αποκλεισμοί στο οδικό δίκτυο πλήττουν την καθημερινότητα των πολιτών, δυσχεραίνουν την οικονομική δραστηριότητα και δημιουργούν περαιτέρω εντάσεις, τροφοδοτώντας έναν αναπόφευκτο κοινωνικό αυτοματισμό.

Καθώς η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα ανταποκριθεί άμεσα στις δεσμεύσεις της, επιβάλλεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να συναντηθεί άμεσα με αντιπροσωπεία των αγροτών, καθώς είναι ο μόνος που μπορεί να λύσει το γόρδιο δεσμό.

Διότι, σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος, η θεσμική πίεση και η αποφασιστική διεκδίκηση με δημοκρατικά μέσα είναι οι πιο αποτελεσματικές και ενωτικές μορφές δράσης».