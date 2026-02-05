Πώς η ΕΥΠ έφτασε στα ίχνη του κατάσκοπου στρατιωτικού - Στο στόχαστρο νατοϊκά σχέδια

Περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τη δράση του στρατιωτικού που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (5/2) με την κατηγορία της κατασκοπείας βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο στρατιωτικός ομολόγησε ότι έδινε πληροφορίες στην Κίνα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ΕΥΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων.

Πώς έφτασε στα ίχνη του η ΕΥΠ

Ο αξιωματικός που υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε τρίτη χώρα, εκτός ΝΑΤΟ, μέσα από την μονάδα του.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους,πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ειδικότερα, ετοιμαζόταν να διοχετεύσει πληροφορίες για τα νέα μέσα ενόπλων δυνάμεων.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Πληροφορίες με ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους “τρίτους”.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια και αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους “τρίτους”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».