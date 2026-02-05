Πολεμική Αεροπορία: Ποιος είναι ο αξιωματικός που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας

Αίσθηση έχει προκαλέσει η πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή ανώτερο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος συνελήφθη σήμερα εντός στρατιωτικού χώρου.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, ο αξιωματικός που φέρεται να έχει ομολογήσει, δρούσε υπέρ της Κίνας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δρούσε εδώ και καιρό καθώς συγκέντρωνε διαβαθμισμένο υλικό και το διοχέτευε στην Κίνα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από νατοϊκή χώρα ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στη χώρα μας. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε μία συγκεκριμένη μονάδα στο Καβούρι που ασχολείται με τηλεπικοινωνίες και πληροφορική. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι και διοικητής της μονάδας.

Ο κατηγορούμενος αξιωματικός φαίνεται ότι συγκέντρωσε στοιχεία και διαδικασίες για κοινές συνεργασίες, χαρακτηριστικά κοινών εξοπλισμών και κρίσιμα στοιχεία για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, μετά από παρακολούθηση της δράσης του για αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων ότι ο αξιωματικός είχε συλλέξει και διαβιβάσει μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.