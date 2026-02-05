Κατασκοπεία: Διοικητής μονάδας της ΠΑ στη Βάρκιζα, έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ( ΓΕΕΘΑ ), «την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Νέα στοιχεία αποκαλύφθηκαν όσον αφορά την υπόθεση υψηλόβαθμου αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 5/2 για κατασκοπεία.

Ο στρατιωτικός, ηλικίας 35 ετών, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάρκιζα. Όπως έχει διαπιστωθεί, έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα με εξειδικευμένο διαβαθμισμένο λογισμικό.

Μεταξύ άλλων ήταν πληροφορίες της Πολεμικής Αεροπορίας, Ενόπλων Δυνάμεων, ακόμη και του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπίστωσαν ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο απόρρητου υλικού για αποστολή, ενώ επιχειρούσε τη στρατολόγηση και άλλων ατόμων, γι’ αυτό η σύλληψή του έγινε νωρίτερα.

Οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Από το λογισμικό που βρέθηκε στην κατοχή του αποδεικνύεται η δράση του, η οποία φέρεται να γινόταν έναντι αμοιβής.

Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι στον εντοπισμό και τη σύλληψη του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων ενεπλάκη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.